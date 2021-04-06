Опубликовано 06/04/2021 в 19:24 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 19:24 GMT

Футболисты «Барселоны» подарили капитану каталонцев Лионелю Месси памятный сувенир перед игрой 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Подарок был приурочен к рекорду аргентинца по количеству матчей за клуб.

Месси подарили футболку «Барселоны» сезона-2004/05 – дебютного для Лионеля во взрослой команде сине-гранатовых. На джерси собраны автографы самых легендарных футболистов в истории каталонцев.

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В матче 21-го тура против «Реал Сосьедад» аргентинец превзошел рекорд Хави (767 игр).

В нынешнем сезон Месси провел за «Барсу» 27 матчей, забил 23 мяча и отдал 10 передач.

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