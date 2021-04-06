Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил о желании сохранить Усмана Дембеле в составе.
«Дембеле – важный игрок для нас. Он показал это своими выступлениями здесь и, прежде всего, голом, который принес нам три очка. Усман действительно здорово развивался в этом сезоне. Физически он значительно улучшился. Я думаю, что это было ключом к его стабильности, чтобы играть так много матчей. Так что если это зависит от меня, то я бы хотел, чтобы он остался с нами», – приводит слова Кумана Goal.
- Дембеле забил победный мяч в матче «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:0).
- В нынешнем сезоне Дембеле провел 23 матча в Ла Лиге, забил 5 мячей и отдал 2 передачи.
- Французский полузащитник перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2017 году.
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