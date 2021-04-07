Опубликовано 07/04/2021 в 05:22 GMT | Обновлено 07/04/2021 в 05:22 GMT

Тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал журналистам слухи о том, что он может возглавить «Ювентус», за который выступал во время спортивной карьеры.

«Италия навсегда останется в моем сердце, «Ювентус» был и остается важным для меня. Увидимся ли в Италии снова? Не знаю, ха-ха. Пока я здесь, дальше посмотрим», – цитирует 48-летнего Зидана Tuttomercatoweb

Француз выступал за «Ювентус» в 1996-2001 годах и взял восемь титулов.

В первом матче четвертьфинала ЛЧ-2020/21 «Реал» Зидана выиграл со счетом 3:1 у «Ливерпуля».

«Ювентус» вылетел стадией раньше от «Порту», тренер Андреа Пирло находится под угрозой увольнения.

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