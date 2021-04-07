Тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал журналистам слухи о том, что он может возглавить «Ювентус», за который выступал во время спортивной карьеры.
«Италия навсегда останется в моем сердце, «Ювентус» был и остается важным для меня. Увидимся ли в Италии снова? Не знаю, ха-ха. Пока я здесь, дальше посмотрим», – цитирует 48-летнего Зидана Tuttomercatoweb.
- Француз выступал за «Ювентус» в 1996-2001 годах и взял восемь титулов.
- В первом матче четвертьфинала ЛЧ-2020/21 «Реал» Зидана выиграл со счетом 3:1 у «Ливерпуля».
- «Ювентус» вылетел стадией раньше от «Порту», тренер Андреа Пирло находится под угрозой увольнения.
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