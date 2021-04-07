Еще пару месяцев назад казалось, что «Реал» и «Барселона» впервые за долгое время разыграют не чемпионство, а второе место. «Атлетико» набрал сумасшедший ход и на определенном отрезке оторвался от грандов на 10+ очков. Но машина Диего Симеоне сломалась, и монстры снова в золотой гонке – при определенных раскладах «красно-белые» могут слететь с вершины уже в ближайшем туре.

Кто посмотрит матч по ТВ

Проблем хватает с обеих сторон. Например, у «Реала» вновь не будет центра обороны: Серхио Рамос травмирован, а Рафаэль Варан свалился с ковидом. Правда, как показал матч ЛЧ с «Ливерпулем», все не так страшно. Еще Зинедин Зидан не рассчитывает на Эдена Азара и Дани Карвахаля, но и к этим потерям он привык.

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У «Барселоны» тоже неприятности в центре обороны: участие Жерара Пике находится под вопросом, а испанские медиа утверждают, что в основе все же выйдет Рональд Араухо. Еще у каталонцев не будет Филипе Коутиньо, Нето и Ансу Фати.

Жерар Пике, «Барселона» Фото: Getty Images

Форма

У «Барселоны» будет явное преимущество в свежести. За неделю «Реал» проведет три тяжелейших встречи: две с «Ливерпулем» в ЛЧ + Класико. Каталонцы смотрят евротурнир по телевизору, поэтому ограничатся культовым противостоянием.

Если брать только чемпионат Испании, то «Барселона» в космической форме: последний раз «блауграна» проигрывала 5 декабря. В последних 19 матчах у «сине-гранатовых» 16 побед.

Если брать тот же отрезок в Примере (с 5 декабря), то у «Мадрида» случилось одно поражение, четыре ничьи и 14 побед. Чуть хуже, чем у команды Роналда Кумана, но тоже солидно.

Лицом к лицу

«Барселона» идет на втором месте и опережает «Мадрид» на два очка.

По разнице мячей каталонцы тоже лучше: +44 против +28.

В четырех последних встречах на поле «Реала» каталонцы одержали три победы (у «Реала» одна).

В 10 последних Класико в рамках чемпионата Испании чаще побеждала «Барса»: четыре против трех у «Реала».

При этом каталонцы не выигрывают у заклятого врага уже три матчах подряд – с марта 2019-го.

В этом сезоне «Барселона» забила 19 мячей после 80-й минуты.

Люди в черном

Встречу обслужит легендарный Матеу Лаос, несмотря на изначальное желание судейского комитета назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро. Это будет шестое Класико Лаоса: при нем «Барселона» одержала одну победу, «Реал» – три.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Реала»: 2,94

Ничья: 3,73

Победа «Барселоны»: 2,23

Букмекеры уверены, что скажется свежесть каталонцев, которые отдохнут, пока «Реал» пыхтит в Лиге чемпионов. Но уверенная победа «Мадрид» над «Ливерпулем» многих смутила: не все ждали такой мощной игры при серьезных потерях.

Вряд ли стоит ожидать открытой игры: обе команды вплотную приблизились к «Атлетико», но осечка в очном матче может перечеркнуть старания. Победа поможет Куману оторваться от Зизу на пять очков, и это станет для «бланкос» катастрофой. Скорее всего, команды выберут осторожный вариант, потому что ставки слишком высоки.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажут РЕН-ТВ и «Телеспорт» – начало в 22:00 (мск). Если у вас не будет рядом телевизора, то смело подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport

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