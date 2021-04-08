Всего два месяца назад «Атлетико» был одним из самых мощных клубов Европы. Симеоне выиграл 9 из 10 матчей, слил ненужный Кубок Испании и готовился выносить «Челси» в ЛЧ. Казалось, мадридцы впервые за семь лет заберут Ла Лигу (11 очков отрыва от «Барсы» и «Реала»), но дальше случилась катастрофа.
Сначала «Атлетико» за минуту до конца упустил победу над «Сельтой» – окей, бывает со всеми. Затем Чоло набрал одно очко в двух спаренных играх с «Леванте» – это уже напрягло. Дальше – безальтернативный вылет из ЛЧ (с мастер-классом Томаса Тухеля), обидная ничья в мадридском дерби и поражение от «Севильи» в последнем туре.
Ян Облак («Атлетико» Мадрид), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
Фото: Getty Images
Чемпионат Испании
Симеоне: «Реал» и «Барса» больше не проиграют в этом сезоне»
«Индейцы» не в состоянии выиграть даже два матча подряд, а от их запаса осталось ровно одно очко: пока «Атлетико» терял и психовал, «Барселона» гасила и разрывала. «Реал» тоже рядом – на расстоянии одной победы. Кажется, у Симеоне наступил самый неприятный и ответственный период в карьере.
Почему «Атлетико» так поплыл?
Циничнее и безжалостнее всех на этот вопрос ответит таблица с сайта Understat, которая показывает, насколько результаты клубов совпадают с допущенными и созданными моментами.
Если верить этому ресурсу, то «индейцев» захлестнула суровая регрессия к среднему: осенью они явно перебрали очков, а теперь расплачиваются за это на дистанции. Судя по xG, «Атлетико» должен идти на шестом, а не на первом месте в Ла Лиге – то есть даже ниже «Севильи», «Сосьедада» и «Вильярреала». Получается, мадридцы и не были суперкрутыми – они просто демонстрировали бешеную реализацию и множили ее на сумасшедшие спасения Облака.
Кроме того, у Симеоне постоянно вылетают важные футболисты – от Феликса до Дембеле, от Торрейры до Триппьера, от Карраско до Савича. В жесткой схеме Чоло крайне важна хотя бы минимальная стабильность состава, но Диего постоянно приходится импровизировать. Вероятно, травматичность связана и с тем, что перед сезоном у Симеоне сорвался запланированный сбор под Мадридом – из-за этого к концу чемпионата физика игроков откровенно проседает.
Третья причина спада – персональные минусы Луиса Суареса. С одной стороны, у него зверская стата: 19 голов – шикарный результат для 34-летнего парня, которого вышвырнули из «Барсы». С другой стороны, уругваец настрелял всего три мяча за два последних кризисных месяца. Из-за этого на первый план вышла слабость Луиса в прессинге и откровенная пассивность в верховой борьбе – временами Суарес выглядит откровенно лишним и растерянным.
Луис Суарес в «Атлетико»
Фото: Getty Images
«Атлетико» точно упустит золото?
Хейтеры стиля Симеоне яростно злорадствуют: они уверены, что Чоло финиширует третьим и утонет в депрессии. Но все не так печально: во-первых, Симеоне все еще лидер Ла Лиги, а кто-то из пары «Барсы» и «Реала» стопроцентно потеряет очки в субботнем Класико. Во-вторых, темп каталонцев (14 побед в 15 матчах) так же аномален, как и осеннее доминирование «Атлетико» – следовательно, «блауграна» обязана расплескать очки в ближайших играх.
В-третьих, у самих «индейцев» сейчас такой календарь, что в пяти следующих турах претендент на золото обязан набирать 15 очков. «Бетис» и «Атлетик» – середняки, а «Эйбар», «Эльче и «Уэска» трутся возле зоны вылета. Конечно, если Симеоне не в состоянии вздернуть даже их, то о первом месте и правда лучше не заикаться. Но у Чоло остаются все шансы взять 100% и выйти на очный баттл с «Барсой» с комфортным отрывом. Поэтому глобально мадридцы все еще фавориты турнира.
Представим, что титул упущен. Симеоне пора уходить?
Есть стереотип, что в последние годы «Атлетико» откровенно стагнирует. Лига чемпионов стала заколдованным турниром, где «индейцев» мутузят все подряд, а в Примере побороться за чемпионство получается только раз в 5-6 лет.
Но есть сразу три ключевых фактора, которые удержат боссов и Чоло от разрыва контракта:
1. Именно Диего сделал «Атлетико» грандом, который каждый год играет в ЛЧ, имеет состав уровня «Барсы» и «Реала» (по Transfermarkt) и регулярно продает игроков за десятки миллионов евро. Найти равноценную замену Симеоне практически нереально: разумнее и дальше верить в крутейшего менеджера, который уже несколько раз эффективно и оперативно перезапускал мадридский проект.
Диего Симеоне
Фото: Getty Images
2. Симеоне некуда идти. Его любимым «Интером» успешно рулит Конте, и Антонио точно захочет доказать, что два невыхода из группы в ЛЧ – тотальная случайность. Конечно, коуча скоро будет ресерчить «Юве», но тут встает вопрос преданности (Чоло – фан «нерадзурри») и зрелищности: руководству «синьоры» вряд ли нравится прагматичнейший футбол Диего.
3. У Симеоне гигантская зарплата – больше 40 млн евро в год до вычета налогов. Такого оклада не будет больше ни в одном клубе мира, поэтому аргентинец вряд ли уйдет сам. Скорее всего, он стиснет зубы, справится с оглушительным разочарованием и продолжит строить «Атлетико» как минимум до тех пор, пока не создаст самую неуязвимую команду Европы.
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