Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн стал отцом в третий раз.

О появлении на свет третьего ребенка француз объявил в твиттере. «Альба Гризманн, 8 апреля 2021 года в 10:24», – написал Антуан. По этой причине француз пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны»: каталонцы сообщили, что Гризманн отсутствовал по личным причинам с разрешения клуба. Он вернется в расположение «Барсы» завтра, чтобы провести последнюю тренировку перед отъездом в Мадрид на матч с «Реалом»

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Примечательно, что все дети Гризманна родились в один день: дочь Мия появилась на свет 8 апреля 2016 года, а ровно три года спустя, 8 апреля 2019 года, родился сын Амаро. А теперь пришло время Альбы.

В сезоне-2020/21 у Гриззи 27 матчей, 8 голов и 6 ассистов за «Барселону» в чемпионате Испании.

Форвард проводит в каталонском клубе второй сезон.

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