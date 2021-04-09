Разговоры о Лионеле Месси и Криштиану Роналду все чаще скатываются в ностальгию. На фоне казни «Баварии» от Килиана Мбаппе и автографов судьям от Эрлинга Холанна легко подумать, что век двух легенд прошел. Сегодня задача Лео и Криша – доказать, что они не на закате карьеры, а максимум в позднем прайме. Месси с этим справляется.

«Барселона»-2020/21 – обломки легендарной команды плюс молодежь, которая подхватит клуб в будущем. Транзит поколений – главная причина мигрени у руководства. Об этом Жозеп Бартомеу рассказывал еще в октябре. Прежние лидеры «Барсы» уже слишком стары, чтобы вести клуб к ярким победам, а новые пока не набили уверенность. Именно поэтому каталонский клуб подвержен коллапсам вроде вылета в 1/8 Лиги чемпионов.

Месси скрепляет эту команду. Лео выступает опорой обновленной атаки «Барселоны» и проводит очередной исторический сезон.

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Игру Месси легко описать двумя факторами. Первый связан с генерацией моментов. В футбольной статистике есть два показателя на эту тему – SCA и GCA. SCA (Shot-Creating Actions) – действия игрока, которые привели к удару. В выборку могут попасть передачи, обводки, удары, заработанные фолы и действия в прессинге. GCA или Goal-Creating Actions – все то же самое, только для голов.

Почему эти параметры описывают Месси лучше, чем обычные пасы под удар? Потому что Лео вкладывается в моменты по-разному: передачами, дриблингом и стандартами.

Лионель Месси, «ПСЖ» – «Барселона» Фото: Getty Images

В Ла Лиге-2020/21 средние SCA Месси за 90 минут составляют 7,46, а GCA – 1,25. По обоим показателям он лучший в чемпионате. Для контекста: второй результат по GCA – у Яго Аспаса, но он отстает почти на 0,35. Разрыв по SCA еще более дикий. Второй игрок по этому показателю (Набиль Фекир) генерирует на два с лишним удара меньше.

Приз лучшему по созиданию – уже обыденность для Месси. Лео берет топ-1 по SCA и GCA четвертый сезон подряд, но раньше он выдавал показатели чуть слабее. Из этого наблюдения выбивается только сезон-2017/18, когда Месси показал 1,29 GCA. В той кампании «Барселона» взяла золото Ла Лиги, а Лео стал лучшим бомбардиром и ассистентом одновременно.

Содержательнее всех игру с таким Месси описал Педри: «Это легко: отдаешь Лео мяч, а дальше все происходит само по себе».

Лионель Месси и Педри Фото: Getty Images

Другая цифра, которая удачно характеризует игру Месси, – разница между голами и xG. Она показывает, забивает ли игрок чаще ожидаемого.

Пробивать чужие ворота вопреки xG – тоже стандартная практика для Лео. В трех предыдущих кампаниях он был лидером Ла Лиги по разнице ожидаемых голов с реальными, а в сезоне-2018/19 показатель достиг гигантских 12,7. Тогда аналитики ожидали от Месси чуть больше 23 голов, а он забил 36.

В сезоне-2020/21 результат Лео упал до 4,4. Это четвертое место среди всех игроков в Ла Лиге. К 38-му туру ситуация может измениться, но пока зафиксируем: Месси стал чуть больше похож на землянина в вопросах реализации.

Последний штрих к портрету Лео-2020/21 добавляет апрельский текст Оливера Уокера, автора StatsBomb. Аналитик показал, что проблемы с голами и xG Месси компенсирует глубоким созиданием.

График выше подсвечивает два сюжета:

В сезоне-2020/21 Месси выдает меньше удачных обводок и xGA с игры;

Параллельно Лео достиг лучших цифр с 2010-го года по Deep Progressions (это когда игрок заносит мяч в финальную треть) и Secondary Key Passes (передачам перед пасами под удар, как в хоккейных ассистах).

Цифры StatsBomb накладываются на предыдущие наблюдения и рисуют итоговую картину. В сезоне-2020/21 Месси стал уделять еще больше внимания креативу, в том числе из глубоких позиций. Визуально Лео стал чаще отскакивать в центральный круг и глубже, чтобы подхватить мяч и продвинуть атаку.

Глобально Месси не изменился. Это все тот же Лео, который помогает партнерам за счет голов и интеллекта, просто его важность растет и достигает почти абсурдных масштабов. Не мешает ей и Роналд Куман. Голландский тренер оставляет Месси предельно много свободы. Движение Лео почти не объяснить тактическими наблюдениями – только личным мышлением легенды.

Именно Месси выступает мостиком между двумя поколениями, одно из которых не может уже, а второе – не может еще. В январе впечатления от его игры просуммировал Джейми Каррагер: «Дриблинг и движение Месси с мячом – редкое явление для современного футбола. Лео делает такие вещи, которые поражают даже профессионалов. Этот эффект сохранялся и при Пепе, и при Луисе Энрике – семь-восемь лет при зашкаливающих результатах «Барселоны».

Впереди у Месси знакомое испытание – Класико. Оно станет для Лео 45-м в карьере. Возможно, оно же будет самым тяжелым в футбольной жизни Каземиро. Теперь за Месси надо бежать еще дальше.

Все цифры взяты с FBRef

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