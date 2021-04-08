Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как клуб отклонил гигантское предложение «Интера» о покупке Месси 15 лет назад.

Это случилось на первом сроке президентства Лапорты: функционер занимал должность в 2003-2010 годах, и при нем каталонцы завоевали 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).

2006 год. Молодой Месси только что помог «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов под руководством Франка Райкарда, и «Интер» был готов заплатить за его переход в три раза больше тогдашнего мирового трансферного рекорда.

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В то время самым дорогим игроком в истории был Зинедин Зидан – в 2001 году «Реал» заплатил «Ювентусу» за переход француза 77,5 миллионов евро. Однако, по словам Лапорты, миланский клуб предлагал за Лео гораздо больше:

«Ни один болельщик «Барселоны» не может сомневаться в Месси. Мы отклонили предложение «Интера» в размере 250 миллионов евро в 2006 году. Массимо Моратти мечтал привести его в свой клуб», – цитирует слова Лапорты SportBible со ссылкой на интервью Radio Onda Cero.

В матче 21-го тура против «Реал Сосьедад» аргентинец превзошел рекорд Хави по количеству матчей за клуб.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барсу» 27 матчей, забил 23 мяча и сделал 8 ассистов.

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