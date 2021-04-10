17-летний нападающий Эваристо с трудом стащил бутсы с ног и ужаснулся: с залитых кровью лодыжек свисали куски кожи. Такой оказалась цена просмотра в первом клубе в карьере бразильца «Мадурейре» – перед игрой парню выдали обувь на размер меньше. Спустя два года Эваристо ввалил на «Маракане» вратарю национальной сборной Кастильо и почувствовал себя сверхчеловеком: на этом стадионе он топил за Бразилию в финале ЧМ-1950 вместе с 200 тысячами болельщиков.

Резкий, взрывной и невероятно техничный форвард напоминал по стилю будущую звезду «Барселоны» Роналдо. Любимый финт Эваристо – проброс мяча между ног сопернику, из-за которого он не раз огребал по собственным ногам. Особенно бомбардир разошелся в 1952 году на Олимпийских Играх в Хельсинки. Бразильцы хоть и вылетели в 1/4 финала от немцев, но технарь покорил публику издевательствами над соперниками. Через месяц Эваристо исполнил детскую мечту и подписал контракт с «Фламенго».

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Вместе со «стервятниками» он выиграл три подряд чемпионата штата и поучаствовал в самой крупной победе в истории «Мараканы» – его команда разбила «Сан-Кристован» со счетом 12:2, а Эваристо склепал покер. С такой игрой талант дебютировал и закрепился в сборной Бразилии. В 1957-м форвард установил еще один рекорд: в чемпионате Южной Америки селесао вынесли Колумбию 9:0 с пента-триком бомбардира. Побить это достижение не вышло даже у Пеле.

О чудо-голеадоре прослышали в Европе – за Эваристо прилетел президент «Барсы» Хосеп Самитьера и сделал невероятно щедрое предложение. Каталонцы были готовы на любые траты, чтобы разбить выигрывавший титул за титулом «Реал», поэтому выложили за бразильца безумные по тем временам 700 тысяч песет (около 150 тысяч евро в сегодняшнем эквиваленте). Игроку выделили «Мерседес» последней марки и виллу в центре города. В сентябре 1957-го Эваристо забил в дебютной игре за новый клуб и стал первым бразильцем в истории «Барсы», вышедшим за нее в официальном матче.

Форвард классно сыгрался с другими звездами команды – Ласло Кубалой и Луисом Суаресом, и на следующий сезон каталонцы наконец-то выстрелили. В гонке бомбардиров чемпионата Испании-1958/59 Эваристо вонзил 21 мяч (уступил лучшему снайперу Ди Стефано из «Реала» – 23 гола), но зато «Барса» прервала 6-летнюю гегемонию мадридских клубов. Единственным негативным моментом для гениального форварда стал пропуск ЧМ-1958. В квалификации к турниру он отыграл все матчи, но на финальную частью руководство «Барсы» его не отпустило из-за требования сыграть в решающем матче Кубка Испании. Так мир узнал о 17-летнем Пеле и утратил возможность насладиться игрой другого гения атаки. После того отказа Эваристо больше не звали в национальную команду.

Сильную боль чуть заглушило рождение ребенка и принципиальное противостояние на поле с «Реалом». Эваристо мечтал о выигрыше Кубка чемпионов и рвал соперников в клочья: в апреле 1960 года «Барса» второй год подряд вырвала у «Реала» чемпионство (по лучшей разнице мячей), а уже в ноябре состоялся еще один судьбоносный матч. «Мадрид» летел к очередной победе в КЕЧ и столкнулся с «Барсой» в 1/8 финала.

В первом матче в столице Испании дублем пальнул Суарес, вырвавший для гостей ничью 2:2 на 88-й минуте. К ответной игре «Камп Ноу» забили 120 тысяч болельщиков, и началась сумасшедшая бойня. Мадридцы шипели на судью, который отменил четыре их гола, но и «Барса» была невероятно хороша. Победный и вместе с тем эпохальный мяч на 82-й минуте ударом головой вколотил Эваристо – огромное фото этого события уже много лет украшает подтрибунное помещение каталонского стадиона.

«Реал» воспринимался многими как команда генерала Франко, поэтому противостояние с «Барсой» имело ярко выраженный политический подтекст. Для каталонских болельщиков нарушить гегемонию «Мадрида» было сродни выигрышу трофея. Тем более что в тот год мы остановились в шаге от него», – вспоминал форвард.

В решающем поединке турнира «Барса» проиграла «Бенфике» 2:3 из-за сумасшедшего нефарта – мяч пять раз попадал в каркас ворот «орлов» и вылетал в поле. Каталонцы до сих пор сокрушаются, что стойки ворот были квадратными, а не скругленными. Фанаты встречали команду на «Камп Ноу» как победителей, а больше всех оваций досталось забившему в том розыгрыше КЕЧ шесть мячей Эваристо.

Пока бразилец сводил болельщиков с ума, руководство «Барсы» терроризировало его требованием принять испанское гражданство, чтобы освободить место для еще одного легионера. Нападающий отказался и в 1962 году покинул Каталонию в статусе одного из лучших бомбардиров команды в истории. За пять сезонов он забил 101 мяч в 151-й официальной игре – это второй показатель среди бразильских легионеров «Барсы» после Ривалдо (130 официальных голов). А если учитывать товарищеские встречи, то цифры Эваристо еще внушительнее – 181 гол в 237 поединках.

Эваристо настолько возмутило неуважительное отношение каталонцев, что он отказался от предложений из Италии, а также мадридского «Атлетико» и перешел в «Реал». В отличие от трансфера Фигу много лет спустя, каталонские фанаты не хейтили игрока – они выместили ярость на руководстве. Клубный офис «Барсы» превратился в филиал ада, но что-то изменить было уже невозможно.

Мадридский отрезок карьеры обещал не менее увлекательное приключение, но все испортила травма колена. Бразильцу сделали неудачную операцию, поэтому за два сезона в Мадриде он сыграл всего 17 матчей и забил четыре мяча. Вместе с командой Эваристо выиграл еще два звания чемпиона Испании и вернулся в родной «Фламенго». Один из самых талантливых форвардов своего поколения завершил карьеру в 33 года.

Пытливый и рассудительный нападающий стал успешным тренером. Он выиграл вместе с «Фламенго» два чемпионата штата и в 1985 году возглавил сборную Бразилии. Этот отрезок получился недолгим из-за отказа Эваристо вызывать в национальную команду легионеров из Европы. Тренер покинул команду после конфликта с руководством и снова не поехал на главный турнир с Бразилией. Но на ЧМ-1986 он все же отправился – главным тренером сборной Ирака, а помощником у него был сын диктатора Саддама Хусейна.

Эваристо – тренер сборной Ирака на ЧМ-1986 Фото: Imago

Сегодня 87-летний Эваристо нянчит правнуков, наслаждается домашними матчами «Фламенго» и периодически комментирует поединки по телевидению. Несмотря на возраст, он полон сил и энергии и шутит, что вполне бы мог отбегать четверть часа за национальную команду. Жаль, в 1958-м его лишили такой возможности.

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