«Реал» может предложить «Пари Сен-Жермен» Винисиуса Жуниора в обмен на Килиана Мбаппе. Контракт французского клуба с Мбаппе истекает через 15 месяцев, и потому форварда могут отпустить уже летом.
Если «ПСЖ» решит продать Мбаппе, главным претендентом станет «Реал». Вероятность того, что игрок останется в «ПСЖ», составляет 50%. Чтобы меньше платить за Мбаппе, «Реал» может предложить игрока в обмен, и есть шанс, что спортивный директор парижан Леонардо заинтересуется своим соотечественником Винисиусом, сообщает The Sun со ссылкой на El Chiringuito.
- В нынешнем сезоне Мбаппе провел 38 матчей, забил 32 мяча и сделал 9 ассистов.
- Винисиус отыграл 37 встреч, забил 6 мячей и отдал 6 передач.
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