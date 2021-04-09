Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход капитана «Барселоны» Лионеля Месси в конце сезона.

Контракт Месси с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года. В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.

«Я не хочу, чтобы это Класико стало последним для Месси. Пусть он останется в «Барселоне», ему там хорошо. Если он останется, это станет отличной новостью для Ла Лиги.

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Мы знаем, на что способен Месси. Возможно, он давно не забивал в Класико, но мы знаем, что это за игрок», – сказал Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».

Месси не забивал в Класико с сезона-2017/18, когда «Барселона» сыграла вничью с «Реалом» 2:2 на «Камп Ноу».

Игра «Мадрида» и «Барсы» состоится 10 апреля. Матч стартует в 22:00 (мск). В таблице Ла Лиги каталонцы идут вторыми с 65 очками. «Реал» – третий, у него 63 балла.

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