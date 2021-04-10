Защитник «Реала» Серхио Рамос не сыграет в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Капитан мадридцев получил травму икроножной мышцы после возвращения из сборной Испании и продолжает восстановление. Таким образом, Рамос впервые в карьере пропустит Класико в Ла Лиге. Серхио чаще всех выходил на поле в играх между «Реалом» и «Барсой»: в активе 35-летнего испанца 45 матчей из 47 возможных. Он пропустил лишь ответное Класико на «Камп Ноу» в полуфинале ЛЧ-2010/11, а также первый матч 1/2 Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2012/13. Оба матча без Серхио закончились со счетом 1:1.
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Второе место по числу матчей в Класико занимает Лионель Месси – на его счету 44 игры. Если аргентинец выйдет на поле в ближайшем матче, то сравняется с Рамосом по этому показателю.
- Игра «Мадрида» и «Барсы» состоится 10 апреля. Матч стартует в 22:00 (мск).
- В таблице Ла Лиги каталонцы идут вторыми с 65 очками. «Реал» – третий, у него 63 балла.
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