Мадридский «Реал» недополучит 15 миллионов евро из-за проведения домашних матчей против «Ливерпуля» и «Барселоны» без зрителей.

В докоронавирусную эпоху игра против «Ливерпуля» в четвертьфинале ЛЧ принесла бы «Мадриду» доход в 10 миллионов евро. А Класико, судя по оценке клуба, могло сделать «Реал» богаче на 5 миллионов. Таким образом, за последние четыре дня мог клуб заработать 15 миллионов евро. Но реальность такова, что визит «Ливерпуля» и «Барселоны» оставил ноль евро в казне «Мадрида».

Как отмечает Marca, домашние игры в Лиге чемпионов против «Шахтера», «Боруссии Мёнхенгладбах» и «Аталанты» могла принести «Реалу» еще по 3 миллиона евро.

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