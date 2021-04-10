Нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет на 13-й минуте матча против «Барселоны».

Потрясный гол француза увенчал идеальную контратаку «Реала»: Вальверде прошел по центру со своей половины поля до линии штрафной «Барселоны» и отдал направо Васкесу. Лукас прострелил на ближнюю штангу, и Бензема пяткой с линии вратарской послал мяч в ближний угол.

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Француз пребывает в прекрасной форме – Бензема забил уже в седьмом матче Ла Лиги подряд и стал четвертым игроком «Реала» в 21 веке, которому покорилась такая ачивка!

А через 16 минут «Мадрид» забил второй – Тони Крооос исполнил штрафной удар, мяч задел стоявшего в стенке Деста и влетел в ворота. Стоявший на линии Альба пытался выбить мяч, но лишь слегка чиркнул его головой.

В сезоне-2020/21 на счету Бензема 19 голов в Ла Лиге.

В топе бомбардиров француз уступает только Месси, у которого 23 забитых мяча.

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