Опубликовано 10/04/2021 в 20:41 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 20:57 GMT

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд защитника «Реала» Серхио Рамоса по числу игр в Класико.

Аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев – это 45-й матч Лео против «Реала». Рамос впервые в карьере пропустил Класико в Ла Лиге и перестал быть единоличным рекордсменом.

Лео мог отметить важную цифру красивейшим голом, но закрутить мяч в ворота прямым ударом с углового немного не получилось – попал в штангу.

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Лео не забивал в Класико с сезона-2017/18, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» 2:2 на «Камп Ноу».

Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 23 забитых мяча.

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