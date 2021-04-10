Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд защитника «Реала» Серхио Рамоса по числу игр в Класико.
Аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев – это 45-й матч Лео против «Реала». Рамос впервые в карьере пропустил Класико в Ла Лиге и перестал быть единоличным рекордсменом.
Лео мог отметить важную цифру красивейшим голом, но закрутить мяч в ворота прямым ударом с углового немного не получилось – попал в штангу.
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Рамос впервые в карьере пропустит Класико в Ла Лиге
- Лео не забивал в Класико с сезона-2017/18, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» 2:2 на «Камп Ноу».
- Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 23 забитых мяча.
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