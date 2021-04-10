«Реал» одолел «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:1) и сравнялся по очкам с «Атлетико».

«Реал» мощно начал матч и первый мяч забил уже на 13-й минуте. Одна из многочисленных контратак хозяев порвала оборону «Барселоны», и Карим Бензема пяткой проткнул Тер Стегена. Каталонцы отвечали бесполезным владением в центре поля и продолжали пропускать быстрые вылазки «Мадрида». В одной из них Винисиус заработал штрафной, который реализовал Тони Кроос. Мяч, отрикошетив от Деста и Альбы, влетел в ворота.

«Реал» всего за полчаса забил два, и только после этого атаки «Барселоны» стали напрягать Тибо Куртуа. В конце тайма Лео Месси прямым ударом с углового послал мяч в штангу, но на перерыв «Реал» ушел с комфортным преимуществом в два гола.

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Второй тайм начался с разразившегося ливня. «Барселона» с трудом выжимала моменты из владения, а «Реал» нервировал противника острыми контратаками. На 60-й минуте Оскар Мингеса подключился в атаку и неожиданно замкнул прострел Жорди Альбы с левого фланга. «Барселона» продолжала давить, однако «Реал» успешно оборонялся и додержал победу. Последние 4 минуты «Мадрид» отыграл в меньшинстве после удаления Каземиро за две желтые карточки.

Карим Бензема забил в Ла Лиге в 7-м матче подряд.

Тони Кроос забил первый гол «Реала» со штрафного в Класико в XXI веке.

Оскар Мингеса отличился в своем первом в жизни Класико.

«Реал» набрал 66 очков и сравнялся с «Атлетико», у которого остался матч в запасе. У «Барселоны» 65 баллов.

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