Опубликовано 10/04/2021 в 21:16 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 21:18 GMT

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ушел с поля без гола в матче 30-го тура Ла Лиги против «Реала».

Аргентинец не забивал в Класико с сезона-2017/18, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» 2:2 на «Камп Ноу». Этот последний матч Криштиану Роналду против «Барселоны» в составе «Реала». С момента перехода португальца в «Ювентус» статистика Месси в Класико выглядит поистине удручающе: 7 игр, 567 минут на поле, 0 голов, 0 ассистов.

Чемпионат Испании Месси повторил рекорд Рамоса по матчам в Класико ЧАС НАЗАД

Это Класико может стать последним для Месси – его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года.

В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.

Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 23 забитых мяча.

Чемпионат Испании Зидан: «Не хочу, чтобы это Класико стало последним для Месси» ВЧЕРА В 18:35