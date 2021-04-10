Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ушел с поля без гола в матче 30-го тура Ла Лиги против «Реала».
Аргентинец не забивал в Класико с сезона-2017/18, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» 2:2 на «Камп Ноу». Этот последний матч Криштиану Роналду против «Барселоны» в составе «Реала». С момента перехода португальца в «Ювентус» статистика Месси в Класико выглядит поистине удручающе: 7 игр, 567 минут на поле, 0 голов, 0 ассистов.
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- Это Класико может стать последним для Месси – его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года.
- В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.
- Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 23 забитых мяча.
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