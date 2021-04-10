На 84-й минуте матча «Реал» – «Барселона» в матче 30-го тура Ла Лиги в штрафной мадридцев случился спорный эпизод.
Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рухнул на газон после контакта с защитником «Реала» Ферланом Менди. Игроки каталонцев атаковали судью и требовали назначить пенальти, но Хесус Хиль Мансано не воспользовался даже помощью ВАР.
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Раннее удаление помогло «Реалу». Но судью защищают
«Судья принял правильное решение. Менди слегка дернул Брэйтуэйта, но этого недостаточно для пенальти», – сказал бывший арбитр Андухар Оливер Radio MARCA.
- «Мадрид» победил со счетом 2:1. Карим Бензема забил в Ла Лиге в 7-м матче подряд. Тони Кроос забил первый гол «Реала» со штрафного в Класико в XXI веке. Оскар Мингеса отличился в своем первом в жизни Класико.
- «Реал» набрал 66 очков и сравнялся с «Атлетико», у которого остался матч в запасе. У «Барселоны» 65 баллов.
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