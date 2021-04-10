Недофол на Мартине Брэйтуэйте, две желтые Каземиро за минуту, полотенце для лысины и куртки Зинедина Зидана – Класико подарило много огненных сюжетов, как бы сильно их ни топил мадридский ливень. Погода не помешала раскрыться даже скованной «Барселоне». Во втором тайме команда Роналда Кумана почти выбила ничью – еще бы не сникла в первом.

До перерыва «Реал» подавлял «Барселону» за счет гибкой игры в обороне. Ее диктовал Федерико Вальверде. Уругваец летал по правому флангу: успевал и в прессинг, и в первую линию. Вальверде отслеживал Жорди Альбу, а «Реал» благодаря нему совмещал плотную защиту с давлением наверху.

Низкая позиция Федерико Вальверде останавливает Жорди Альбу. Фото: Other Agency

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Прессинг «Реала» работал по персональной модели. В давление бросались и Тони Кроос, и Лука Модрич, и даже Лукас Васкес, который отыгрывал правого фулбека. Игроки Зидана целили в насыщенную первую линию «Барсы» и пресекали смещения дополнительных игроков.

Активный прессинг «Реала». Васкес помогает Вальверде: уругваец сместился, чтобы надавить на Лангле, партнер подстраховал его против Альбы. Фото: Other Agency

Третьим фактором раннего успеха «Реала» стал вклад полузащитников. В атаке Куман выстроил ромб между Серхио Бускетсом, Френки де Йонгом, Педри и Лионелем Месси. Эта группа искала место между линиями, врывалась в штрафную и подыгрывала Усману Дембеле.

Конфигурация в центре у «Барселоны». Бускетс, Педри, Месси и Де Йонг образуют ромб. Фото: Other Agency

Центральный ромб создавал почти каждую атаку «Барсы». Игроки «Реала» выключили его объемом. Каземиро раскидал 5 отборов (4 успешных) и 5 перехватов. Еще 6 отборов (2 успешных) добавил Кроос.

Звездный Вальверде, дикий прессинг и вклад полузащитников закрыли «Барсе» доступ к Тибо Куртуа. При 69% владения команда Кумана уступила сопернику по ударам (6:8) и набила скудные 0,2 xG.

Общую картину украсили мадридские контратаки. Чаще всего их возглавлял Карим Бензема. Окончательно сломало «Барсу» авторское мастерство (пятка Бензема после обводки и паса Вальверде) и неудача (рикошеты Сержиньо Деста с Альбой).

Разбудить партнеров смог лишь Месси: первый угловой под конец тайма он закрутил в перекладину, а со второго пробил в Куртуа (правда, не по правилам). Куман воспользовался этим импульсом и раскрыл «Барсу» во второй половине.

Сначала Роналд убрал Деста в пользу Антуана Гризманна и передвинул Дембеле на правый край. Фланг «Барселоны» обрел больше смелости, а Усман еще и смещался в штрафную – Дест такой функцией наделен не был.

Дембеле заполнил штрафную. Перед этим он поучаствовал в розыгрыше. Высокая позиция Усмана перевела «Барсу» на более атакующую модель. Фото: Other Agency

Затем Куман дал указание Мингесе активнее лезть в атаку. Оскар поднялся в среднюю линию и обеспечил «Барсу» вторым темпом – именно это подарило ему гол.

Мингеса выдвинулся сильно выше первой линии. Во втором тайме он обеспечивал «Барсу» вторым темпом. Фото: Other Agency

Правда, смелость Мингесы чуть не прибила интригу в конце игры: на 66-й минуте из-за спины защитника вырвался Винисиус. Бразилец нашел эпизод один-на-один, но уберег «Барсу» от гола бездарным пасом.

Заключительной реформой Кумана стал выход Морибы вместо Рональда Араухо. Последним защитником «Барсы» стал Де Йонг. К финальным 15-ти минутам каталонцы подошли с максимальным риском пустить контратаку, зато выдали шторм чужих ворот.

Зидан ответил консервативно. Тренер «Реала» сначала снял Вальверде, а затем выпустил Марсело. Так защитная схема хозяев отказалась от гибкости и полноценно перешла на пятерку в первой линии.

Схема «Реала» с пятью защитниками. Зидан зафиксировал ее за счет замен. Фото: Other Agency

В этих условиях «Барселона» выбила вдвое больше ударов, чем соперник (12 против 6). Еще команда Кумана подняла xG за тайм до 0,96.

С одной стороны, Роналда можно критиковать за сдержанный план на первый тайм. В сочетании с крепкой защитой «Реала» эта стратегия чуть не придушила «Барсу». С другой, более агрессивная манера (например, с Де Йонгом в тройке защитников) могла подарить больше успехов быстрым выпадам «Реала». Тогда идея Кумана показалась бы слишком самонадеянной.

Аккуратный план на первую половину и смелые решения во втором – более сбалансированный план. Еще бы он не наткнулся на универсальный «Реал».

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