«Реал» в напряженном Класико одолел «Барселону» 2:1 и обошел каталонцев в таблице. «Мадрид» набрал 66 очков и догнал «Атлетико», у которого еще есть игра в запасе. Чемпионская интрига в Ла Лиге обостряется, а противостояние «Реала» и «Барсы» повлияло на гонку.

Забивший первый гол в матче Карим Бензема отличился уже в седьмой игре Ла Лиги подряд. За эти матчи француз заколотил девять голов и стал четвертым игроком «Реала» в XXI веке, который забивает на таком промежутке. Ранее это достижение покорилось Руду ван Нистелрою, Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу.

Тони Кроос, автор второго гола, за 316 игр впервые забил за «Реал» со штрафного. На клубном уровне полузащитник не отличался со штрафных больше 10 лет, до Класико Тони огорчал «Нюрнберг», играя за «Байер», в сезоне-2009/10. Также этот мяч стал первым забитым прямым ударом со штрафного для «Мадрида» в Класико в XXI веке.

Кроос 17 раз встречался с «Барсой» во всех турнирах, но забил ей впервые в карьере. В этом сезоне Кроос в чемпионате Испании отличился трижды. В своем самом результативном сезоне за «Реал» полузащитник забил пять голов в Ла Лиге (сезон-2017/18).

«Реал Мадрид» Фото: Getty Images

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Оскар Мингеса забил в первом же Класико в жизни. Последним защитником «Барселоны», отличившимся в битве с «Реалом», был Марк Бартра. Он забил 16 апреля 2014-го в финале Кубка Испании – «Барса» все равно упустила трофей, проиграв 1:2.

Мингеса впервые отличился за «Барсу» в гостевом матче. Всего у защитника в этом сезоне два гола, которые стали первыми в его карьере в клубе. Испанец – воспитанник клуба и проводит дебютный сезон за основную команду «Барселоны».

Также Мингеса до этого матча никогда не совершал за матч больше одной обводки. В Класико он только за первые полчаса оформил три обыгрыша. Лидером по обводкам за матч стал Лионель Месси – аргентинец оформил 10 проходов на дриблинге, семь из которых оказались успешными.

Каземиро получил две желтые карточки за минуту и отправился в раздевалку немного раньше финального свистка. Для опорника это только второе удаление за «Реал» после 478 фолов во всех турнирах. Впервые бразилец схватил красную карточку в сезоне-2018/19 в игре Ла Лиги с «Вальядолидом», тогда Каземиро получил две желтые за 11 минут.

Лео Месси нанес за матч семь ударов и не забил – такой перфоманс в Класико произошел впервые с ноября 2005-го. Всего аргентинец не может распечатать «Реал» уже семь игр подряд во всех турнирах.

Конкретно в Ла Лиге Месси не забил «Мадриду» ни разу за последний 21 удар. В этом матче сразу пять выстрелов Лео заблокировали игроки «Реала», лидером по блокировкам стал центральный защитник Эдер Милитао. Бразилец накрыл пять ударов от всех футболистов «Барсы».

В последний раз Месси забивал «бланкос» в мае 2018-го – тот матч стал последним Класико для Криштиану Роналду. Лео забил, когда «Барса» играла в меньшинстве. Игра закончилась ничьей 2:2.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

«Реал» забил два гола двумя первыми попаданиями в створ. Всего за матч «бланкос» трижды попали в рамку и один раз в каркас за 14 ударов.

«Реал» выиграл три подряд Класико впервые с 1978 года. В первом круге «Реал» разнес «Барселону» на выезде со счетом 3:1. «Барса» одолела «бланкос» только один раз за последние пять матчей в Ла Лиге. Последняя победа каталонцев случилась в марте 2019-го со счетом 1:0.

«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с пятого декабря, тогда каталонцы уступили «Кадису» 1:2. Беспроигрышная серия «Барсы» длилась 19 матчей и за это время вместила только три ничьи, остальные матчи закончились победой «Барселоны».

«Реал» набрал 66 очков и сравнялся с «Атлетико», у которого еще остается игра в запасе. «Бланкос» пока опережает команду Симеоне по дополнительным показателям. «Барселона» спустилась на третье место с 65 баллами.

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