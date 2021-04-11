Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман ушел с интервью после матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2). Причиной стал вопрос о неназначенном пенальти в ворота мадридцев: голландец вместо ответа поинтересовался мнением журналиста.

Интервьюер заявил, что решение остается за судьями и у него нет позиции по этому вопросу. Такой ответ взбесил Кумана, он ответил: «Если хочешь сесть на забор, сядь на забор», – намек, что, спрашивая подобные вещи, нужно иметь позицию по ситуации. После этой фразы тренер ушел с интервью.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании с 66 очками. У «Атлетико» столько же баллов, однако они уступают по дополнительным показателям.

«Барселона» проиграла в чемпионате Испании впервые с 5 декабря.

Чемпионат Испании Зидан тремя задумками сломал «Барсу». Куман не струсил 8 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Испании Месси еще не сдулся. Он по-новому влияет на «Барсу» 09/04/2021 В 06:59