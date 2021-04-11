Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал выразил разочарование исходом прошедшего в субботу Эль Класико.

«Мое сердце разбито, потому что я считаю, что «Барселона» провела матч лучше тактически, сыграла в более привлекательный футбол, чем «Реал».

В первом тайме владение мячом было 69%-31% в пользу «Барсы». «Реал» забил с контратаки, что свидетельствует об их стиле игры. Все просто. «Барса» выпустила еще одного игрока в атаку во втором тайме, убрав защитника, и заработала счет 1:2. Игра «Реала» же оставалась прежней.

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Назвал бы я ее умной? Нет, она не была умной, она была хитрой. Это разные вещи. И это плохо. Так вы не развлекаете аудиторию, но на трибунах никого не было», – цитирует Ван Гала Voetbalzone

«Барселона» впервые с сезона-2007/08 проиграла оба Эль Класико в Ла Лиге.

Ван Гал тренировал «Барсу» в 1997-2000 и 2002-03 годах, выиграл два чемпионства, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

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