Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал выразил разочарование исходом прошедшего в субботу Эль Класико.
«Мое сердце разбито, потому что я считаю, что «Барселона» провела матч лучше тактически, сыграла в более привлекательный футбол, чем «Реал».
В первом тайме владение мячом было 69%-31% в пользу «Барсы». «Реал» забил с контратаки, что свидетельствует об их стиле игры. Все просто. «Барса» выпустила еще одного игрока в атаку во втором тайме, убрав защитника, и заработала счет 1:2. Игра «Реала» же оставалась прежней.
Чемпионат Голландии
Ван Гал: «Геи обычно более креативны как игроки»
Назвал бы я ее умной? Нет, она не была умной, она была хитрой. Это разные вещи. И это плохо. Так вы не развлекаете аудиторию, но на трибунах никого не было», – цитирует Ван Гала Voetbalzone.
- «Барселона» впервые с сезона-2007/08 проиграла оба Эль Класико в Ла Лиге.
- Ван Гал тренировал «Барсу» в 1997-2000 и 2002-03 годах, выиграл два чемпионства, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.
Чемпионат Испании
Стоичков: «Почему Рикельме не преуспел в «Барсе»? Потому что его тренировал имбецил Ван Гал»
ЧМ-2014
Ван Перси рассказал, как Ван Гал ударил его за отказ уходить на замену