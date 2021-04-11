Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в словесную перепалку с главным судьей Эль Класико Хилем Мансано. Эпизод произошел в конце игры, когда арбитры не стали рассматривать фол Ферлана Менди в штрафной «Реала».
Утверждается, что в тот момент Мансано разговаривал с Месси. «Рефери, проявляй уважение, разговаривай хорошо», – сказал аргентинец.
«Ты знаешь правила футбола? Если не знаешь, то я объясню их тебе позже», – ответил Мансано. Слова игрока и арбитра приводит Sport FM.
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