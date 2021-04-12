Бывший агент Неймара Андре Кюри прокомментировал вероятность возвращения форварда «ПСЖ» в каталонский клуб, а также рассказал о сорвавшемся трансфере в 2019-м году.
«Неймар сможет качественно отыграть еще 5-6 лет. И Месси, безусловно, останется, чтобы возродить ту магию, что они творили месте.
Летом 2019 года трансфер был действительно близок, но, учитывая то, что тогда уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.
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«ПСЖ» просил за Неймара 150 миллионов евро, а также Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барса» предложила 130 миллионов вместо 150», – рассказал Кюри, слова которого приводит Marca.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Неймара в 110 млн евро.
- Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
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