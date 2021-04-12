В матче седьмого дивизиона Испании между «Бон Пастор» и «Кармело» произошла массовая драка. В схватку вступили не только футболисты обеих команд, но и болельщики.

Драка началась после того, как защитник «Бон Пастор» Родриго Техада толкнул игрока соперника. На поле выбежали фанаты и вступили в бой с футболистами. В драку лезли том числе женщины, которые нападали на игроков. Из-за потасовки судья дал свисток за две минуты до конца матча.

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Обе команды, «Бон Пастор» и «Кармело», представляют Барселону.

Региональный министр спорта заявил, что попросит дисциплинарный комитет Каталонской федерации футбола в срочном порядке рассмотреть наказание для клубов.

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