Общеизвестный факт, который подтвердился в ночь на 13 апреля: президент «Реала» Флорентино Перес переизбран на новый четырехлетний срок. Это произошло без голосования, так как никто другой не зарегистрировал кандидатуру. Возможно, многих отпугивает сумма в 124 миллиона евро – столько должны внести желающие стать президентом «Реала». Что-то вроде обеспечительного платежа за шанс побороться за должность мечты.

74-летний Перес вернулся в «Реал» в 2009-м после трехлетнего перерыва (до этого управлял клубом с 2000 по 2006 год), собрал обновленный состав «галактикос» с Роналду и Кака, посмотрел на смену поколений, а теперь начинает новый цикл. AS расписал, каким он будет.

Открытие обновленного стадиона

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Работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу» начались вместе с пандемией. Изначально планировался долгосрочный проект, но, когда болельщиков перестали пускать на трибуны, сроки резко уменьшились. Все ремонтные работы хотят закончить к концу 2022 года, после чего арена начнет приносить около 200 миллионов евро в год исключительно из-за сторонних мероприятий. Там уже бронируют места под концерты, баскетбол и крупные городские ивенты. Появится крыша, расширят музей, а поле сделают выдвижным – вот главные новинки футуристического «Бернабеу». Аналитики уже предсказывают, что 80% туристов Мадрида обязательно посетят арену.

Сантьяго Бернабеу Фото: Getty Images

Мбаппе и Холлан

Под такой мощный инфраструктурный проект нужны звезды топ-уровня, на которые Перес давно не тратил деньги. Первоочередные цели «Реала» на ближайшее время – подписание Килиана Мбаппе и Эрлинга Холлана. AS считает, что с французом не должно возникнуть проблем: у него крайне тяжело проходят переговоры с «ПСЖ» о новом контракте, а значит летом у мадридцев будет преимущество. Перес хочет забрать 22-летнего форварда уже через несколько месяцев, и денег на это он не пожалеет. С Холланом сложнее: в 2021 году «Боруссия» не отпустит его меньше, чем за 180 миллионов евро – а это многовато даже для президента «Реала». Однако он готов подождать до лета 2022-го. Главное – 20-летний норвежец хочет переехать в Мадрид. А когда желания клуба и игрока совпадают – переход рано или поздно случается.

Экономика, новые контракты и Зидан

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил клуб сократить расходы на треть. А всех сотрудников пойти на десятипроцентное уменьшение зарплаты. Недавно Перес вновь обратился к персоналу и игрокам, чтобы сократить их доход еще на десять процентов. AS считает, что президента поддержат. Но не все. Тот же Серхио Рамос пока не переподписал контракт с клубом с учетом десятипроцентного сокращения. В отличие от, например, Луки Модрича, который принял условия клуба. Но, возможно, новый срок Переса убедит Рамоса остаться. Зинедин Зидан также, скорее всего, продолжит работу в клубе. У президента полное доверие к тренеру, который выиграл три Лиги чемпионов подряд, а теперь идет к четвертому титулу.

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