«Барселона» заплатила за продвижение твита, в котором главный тренер каталонцев Роналд Куман жалуется на решения судьи Эль Класико Хиля Мансано. На это обратила внимание La Galerna – посты, продвижение которых в ленте твиттера было оплачено, обязательно имеют соответствующую пометку.
Главной претензией каталонцев после матча с «Реалом» стал неназначенный пенальти за якобы фол против нападающего «Барсы» Мартина Брейтуэйта. Злость охватила тренера даже во время послематчевого интервью: журналист отказался давать оценку эпизоду, что окончательно добило Кумана – он ушел с интервью.
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Куман ушел с интервью после вопроса про неназначенный пенальти
- «Барселона» проиграла в чемпионате Испании впервые с 5 декабря.
- Также каталонцы впервые с сезона-2007/08 уступили в обоих Класико в Ла Лиге.
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