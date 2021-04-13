«Барселона» заплатила за продвижение твита, в котором главный тренер каталонцев Роналд Куман жалуется на решения судьи Эль Класико Хиля Мансано. На это обратила внимание La Galerna – посты, продвижение которых в ленте твиттера было оплачено, обязательно имеют соответствующую пометку.

Главной претензией каталонцев после матча с «Реалом» стал неназначенный пенальти за якобы фол против нападающего «Барсы» Мартина Брейтуэйта. Злость охватила тренера даже во время послематчевого интервью: журналист отказался давать оценку эпизоду, что окончательно добило Кумана – он ушел с интервью.

Чемпионат Испании Куман ушел с интервью после вопроса про неназначенный пенальти 11/04/2021 В 06:58

«Барселона» проиграла в чемпионате Испании впервые с 5 декабря.

Также каталонцы впервые с сезона-2007/08 уступили в обоих Класико в Ла Лиге.

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