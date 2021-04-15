Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к уходу из клуба.

Как сообщает El Chiringuito, переговоры Варана с «Манчестер Юнайтед» находятся на продвинутой стадии. Контракт 27-летнего игрока с «Реалом» истекает летом 2022 года, и подписание нового соглашения с Вараном не входит в планы мадридцев. Более того, в «Реале» полагают, что француз и сам не заинтересован в продлении соглашения.

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Варан перешел в мадридский «Реал» из «Ланса» в июне 2011 года за 10 миллионов евро.

Трансферная стоимость 27-летнего защитника согласно Transfermarkt – 70 миллионов евро.

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