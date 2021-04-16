В интернете появилось фото предполагаемого дизайна домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/23. Футболка будет выполнена не в двух цветах, а в трех.
На форме присутствуют узкие вертикальные полосы красного цвета и двух оттенков синего. Дизайн напоминает форму образца сезона-2001/02, а официальная презентация планируется на лето 2022 года, сообщает FootyHeadlines.
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- В данный момент «Барселона» идет на третьем место в чемпионате Испании, набрав 65 очков в 30 матчах.
- 17 апреля каталонцы в финале Кубка Испании сыграют с «Атлетиком».
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