Футболисты «Реала» помогут своему клубу, испытывающему финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
ABC сообщает, что в случае победы в Лиге чемпионов или Ла Лиге игроки откажутся от одного или обоих бонусов. Экономия на дополнительных выплатах позволит «Реалу» сохранить примерно 30 миллионов евро. В сезоне-2019/20 команда уже пошла на такую меру, когда выиграла чемпионат Испании.
- «Реал» после 30 туров идет на втором месте, уступая «Атлетико» одно очко.
- В полуфинале ЛЧ-2020/21 мадридцы сойдутся в двухматчевом противостоянии с «Челси».
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