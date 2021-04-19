«Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Самуэлем Умтити.
Об этом сообщил журналист Calciomercato и Sky Sport Маттео Моретто, напомнив, что 27-летний ивуариец точно покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно. Инсайдер Фабрицио Романо добавил, что «Барса» открыта для переговоров, и решение зависит только от игрока, имеющего предложения от других клубов.
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- Умтити выступает за «Барселону» с 2016 года.
- В текущем сезоне он провел 10 матчей в сине-гранатовой футболке.
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