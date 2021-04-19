«Бетис» необычно отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги.

Севильский клуб исключил «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из таблицы Ла Лиги на своем официальном сайте. Большая испанская тройка входит в число учредителей нового супертурнира, задача которого – заменить Лигу чемпионов.

Чемпионат Испании «Зенит» может купить у «Барсы» Умтити (Маттео Моретто) 9 ЧАСОВ НАЗАД

Манипуляция с турнирной таблицей позволила «Бетису» подняться с шестого места на третье. «Вильярреал» стал вторым, а заклятый враг «зелено-белых» «Севилья» возглавила чемпионат Испании. Правда, позднее клуб одумался и вернул на сайт таблицу в ее истинном виде.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

Чемпионат Англии «Реал» хочет Стерлинга. «Сити» требует почти 100 млн евро ДЕНЬ НАЗАД