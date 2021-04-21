В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Европейской Суперлиги. Соревнование должно было стать альтернативой Лиги чемпионов для полутора десятков избранных команд, которые получили бы гарантированное право на участие, и пяти приглашенных счастливчиков, которым полагалась доля от жирнейших контрактов. Основатели объявили о выходе из Ассоциации европейских клубов и УЕФА, но к вечеру 21 апреля стало ясно, что турниру не суждено состояться.

Пять из восьми полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы планировали присоединиться к Суперлиге, и дерзкая инициатива могла обнулить все еврокубковые усилия. Президент УЕФА Александер Чеферин хотел забанить бунтарей в турнирах под эгидой организации «так скоро, как это будет возможно». В самом драматичном сценарии команды могли отстранить, не дожидаясь концовки сезона.

Казалось бы, объявление о создании Суперлиги могло подождать до лета: раз будущие участники держали планы в секрете все это время, то спокойно могли потерпеть несколько месяцев до завершения сезона и окончания многострадального Евро, после которого игроки уйдут на каникулы и не подвергнутся дополнительному давлению. Идейный вдохновитель проекта и его президент Флорентино Перес решил иначе и чуть не лишил «Реал» шансов побороться за еврокубок, но у команды серьезные проблемы и без бана от УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА Зидан пересоздал «Реал». Ему не нужны Холанн и Мбаппе 15/04/2021 В 06:23

Из Кубка Испании «Мадрид» слился, но продолжает борьбу за Лигу чемпионов и первое место в Ла Лиге. За семь туров до конца «Реал» приблизился к «Атлетико» на расстояние в три балла, а в полуфинале ЛЧ команде предстоит провести два матча против разогнавшегося «Челси». Между четвертьфиналами с «Ливерпулем» «Мадрид» обыграл «Барселону» в Класико, и уже тогда силы футболистов были на пределе.

Игрокам предстоял четвертый матч за 12 дней, и Зинедин Зидан признал: спортсмены достигли лимита возможностей тела. «Снова есть парни, которым больно. Не знаю, как мы закончим сезон, но нам понадобятся все, потому что физически мы на пределе. Нам сложно завершать матчи», – сказал француз после победы над принципиальным соперником.

Не ясно, кого Зизу подразумевает под «всеми». С начала пандемийного лета «Реал» планомерно сливал всех, от кого только мог избавиться, чтобы компенсировать финансовые потери от отсутствия фанатов на трибунах и разгрузить зарплатную ведомость. Гарет Бэйл переместился на скамейку «Тоттенхэма», и «Мадрид» весь сезон платит валлийцу всего по 350 тыс евро в неделю вместо полного оклада. Хамес Родригес ушел в «Эвертон» безо всякой компенсации. Крайние защитники Серхио Регилон и Ашраф Хакими уехали в Лондон и Милан соответственно, обеспечив «Мадриду» 70 млн евро прибыли.

Зато в первом матче с «Ливерпулем» справа в обороне «бланкос» бегал вингер Лукас Васкес, а в ответке позицию закрыл номинальный полузащитник Федерико Вальверде – футболист получил повреждение в матче с «Барселоной» и сыграл на «Энфилде» на обезболивающих . Зимой «Мадрид» продолжил чистку: Лука Йович вернулся в «Айнтрахт», а Мартин Эдегор отправился в аренду в «Арсенал». Все это на фоне тотального штиля в обратном направлении – перед началом сезона «Реал» впервые за 40 лет ушел с рынка без единого приобретения.

В центре полузащиты «Реала» на большие матчи безальтернативно выходят Лука Модрич, Тони Кроос и Каземиро. Тройка годами добывала для команды результат и размазала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии, но суммарно футболистам уже 95 лет, и проводить по два матча за неделю на высоком уровне в конце сезона им будет нереально.

Лучшему бомбардиру клуба Кариму Бензема 33 года, француз забил 24 мяча в 35 матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Ближайшие преследователи страйкера – Винисиус, Каземиро и Марко Асенсио, у грозных бомбардиров по шесть мячей в топовых турнирах. Зидан был бы счастлив предоставить отдых ведущим исполнителям, но впереди решающий отрезок сезона.

По информации El Chiringuito , перед ответным четвертьфиналом ЛЧ футболисты приехали на базу клуба только для восстановительных процедур и физиотерапии – с кондициями игроков все настолько плохо, что на полноценное занятие их не хватает. Зизу не может тренировать, потому что тела спортсменов не выдерживают нагрузок. С учетом полуфиналов против «Челси», «Реалу» предстоит и дальше играть в изнурительном темпе.

Marca подтверждает, что ключевые исполнители «Реала» достигли предела физических возможностей – особенно страдают Бензема, Модрич и Винисиус, твердые игроки стартового состава в последних встречах. 34-летний Лука в этом сезоне сыграл полсотни матчей за клуб и сборную. Бразильский вингер провел за команду 40 встреч – на игровые минуты накладывается взрывной стиль футболиста. Кроос 39 раз выступил за клуб и еще четырежды сыграл за сборную, во встречах с «Барселоной» и «Ливерпулем» Зизу пришлось менять немца из-за риска повреждения. Асенсио вышел на поле 38 раз, Каземиро провел на матч больше.

В концовке сезона большую роль будет играть молодежь и ротация, но Зидан упрямо полагается на одних и тех же героев. Эдер Милитао провел всего 12 матчей, Марсело 13, Альваро Одриосола восемь, Иско 24 (но всего чуть более 900 минут), Родриго вышел на поле 25 раз и суммарно сыграл 930 минут. «Мадриду» отчаянно нужно ротировать, но Зизу в основном полагается на стариков, не давая им отдохнуть.

«Реал» не готов выкладываться в двух турнирах и играть по три матча за неделю, в этом сезоне у команды нет достаточной длины скамейки. В играх, следующих за матчами Лиги чемпионов, испанцы шесть раз победили, потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Слабые выступления в плотном графике могут стать решающим фактором в погоне за «Атлетико» – «индейцы», в отличие от «Мадрида», могут отдыхать в мидуик и посвятить все силы чемпионату.

«Реал» с большим запасом самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов, а Зидан считается королем турнира. «Мадрид» ради сохранения доходов отпустил множество футболистов, и в концовке сезона длина скамейки может стать для команды проблемой. Флорентино Пересу предстоит оправдаться за идею создания Суперлиги перед фанатами клуба, но для завоевания трофеев «бланкос» нужно срочно решить проблемы с уставшим составом.

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