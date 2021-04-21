В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Европейской Суперлиги. Соревнование должно было стать альтернативой Лиги чемпионов для полутора десятков избранных команд, которые получили бы гарантированное право на участие, и пяти приглашенных счастливчиков, которым полагалась доля от жирнейших контрактов. Основатели объявили о выходе из Ассоциации европейских клубов и УЕФА, но к вечеру 21 апреля стало ясно, что турниру не суждено состояться.
Пять из восьми полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы планировали присоединиться к Суперлиге, и дерзкая инициатива могла обнулить все еврокубковые усилия. Президент УЕФА Александер Чеферин хотел забанить бунтарей в турнирах под эгидой организации «так скоро, как это будет возможно». В самом драматичном сценарии команды могли отстранить, не дожидаясь концовки сезона.
Казалось бы, объявление о создании Суперлиги могло подождать до лета: раз будущие участники держали планы в секрете все это время, то спокойно могли потерпеть несколько месяцев до завершения сезона и окончания многострадального Евро, после которого игроки уйдут на каникулы и не подвергнутся дополнительному давлению. Идейный вдохновитель проекта и его президент Флорентино Перес решил иначе и чуть не лишил «Реал» шансов побороться за еврокубок, но у команды серьезные проблемы и без бана от УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА
Зидан пересоздал «Реал». Ему не нужны Холанн и Мбаппе
Из Кубка Испании «Мадрид» слился, но продолжает борьбу за Лигу чемпионов и первое место в Ла Лиге. За семь туров до конца «Реал» приблизился к «Атлетико» на расстояние в три балла, а в полуфинале ЛЧ команде предстоит провести два матча против разогнавшегося «Челси». Между четвертьфиналами с «Ливерпулем» «Мадрид» обыграл «Барселону» в Класико, и уже тогда силы футболистов были на пределе.
Игрокам предстоял четвертый матч за 12 дней, и Зинедин Зидан признал: спортсмены достигли лимита возможностей тела. «Снова есть парни, которым больно. Не знаю, как мы закончим сезон, но нам понадобятся все, потому что физически мы на пределе. Нам сложно завершать матчи», – сказал француз после победы над принципиальным соперником.
Не ясно, кого Зизу подразумевает под «всеми». С начала пандемийного лета «Реал» планомерно сливал всех, от кого только мог избавиться, чтобы компенсировать финансовые потери от отсутствия фанатов на трибунах и разгрузить зарплатную ведомость. Гарет Бэйл переместился на скамейку «Тоттенхэма», и «Мадрид» весь сезон платит валлийцу всего по 350 тыс евро в неделю вместо полного оклада. Хамес Родригес ушел в «Эвертон» безо всякой компенсации. Крайние защитники Серхио Регилон и Ашраф Хакими уехали в Лондон и Милан соответственно, обеспечив «Мадриду» 70 млн евро прибыли.
Зато в первом матче с «Ливерпулем» справа в обороне «бланкос» бегал вингер Лукас Васкес, а в ответке позицию закрыл номинальный полузащитник Федерико Вальверде – футболист получил повреждение в матче с «Барселоной» и сыграл на «Энфилде» на обезболивающих. Зимой «Мадрид» продолжил чистку: Лука Йович вернулся в «Айнтрахт», а Мартин Эдегор отправился в аренду в «Арсенал». Все это на фоне тотального штиля в обратном направлении – перед началом сезона «Реал» впервые за 40 лет ушел с рынка без единого приобретения.
В центре полузащиты «Реала» на большие матчи безальтернативно выходят Лука Модрич, Тони Кроос и Каземиро. Тройка годами добывала для команды результат и размазала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии, но суммарно футболистам уже 95 лет, и проводить по два матча за неделю на высоком уровне в конце сезона им будет нереально.
Лучшему бомбардиру клуба Кариму Бензема 33 года, француз забил 24 мяча в 35 матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Ближайшие преследователи страйкера – Винисиус, Каземиро и Марко Асенсио, у грозных бомбардиров по шесть мячей в топовых турнирах. Зидан был бы счастлив предоставить отдых ведущим исполнителям, но впереди решающий отрезок сезона.
По информации El Chiringuito, перед ответным четвертьфиналом ЛЧ футболисты приехали на базу клуба только для восстановительных процедур и физиотерапии – с кондициями игроков все настолько плохо, что на полноценное занятие их не хватает. Зизу не может тренировать, потому что тела спортсменов не выдерживают нагрузок. С учетом полуфиналов против «Челси», «Реалу» предстоит и дальше играть в изнурительном темпе.
Marca подтверждает, что ключевые исполнители «Реала» достигли предела физических возможностей – особенно страдают Бензема, Модрич и Винисиус, твердые игроки стартового состава в последних встречах. 34-летний Лука в этом сезоне сыграл полсотни матчей за клуб и сборную. Бразильский вингер провел за команду 40 встреч – на игровые минуты накладывается взрывной стиль футболиста. Кроос 39 раз выступил за клуб и еще четырежды сыграл за сборную, во встречах с «Барселоной» и «Ливерпулем» Зизу пришлось менять немца из-за риска повреждения. Асенсио вышел на поле 38 раз, Каземиро провел на матч больше.
В концовке сезона большую роль будет играть молодежь и ротация, но Зидан упрямо полагается на одних и тех же героев. Эдер Милитао провел всего 12 матчей, Марсело 13, Альваро Одриосола восемь, Иско 24 (но всего чуть более 900 минут), Родриго вышел на поле 25 раз и суммарно сыграл 930 минут. «Мадриду» отчаянно нужно ротировать, но Зизу в основном полагается на стариков, не давая им отдохнуть.
«Реал» не готов выкладываться в двух турнирах и играть по три матча за неделю, в этом сезоне у команды нет достаточной длины скамейки. В играх, следующих за матчами Лиги чемпионов, испанцы шесть раз победили, потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Слабые выступления в плотном графике могут стать решающим фактором в погоне за «Атлетико» – «индейцы», в отличие от «Мадрида», могут отдыхать в мидуик и посвятить все силы чемпионату.
«Реал» с большим запасом самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов, а Зидан считается королем турнира. «Мадрид» ради сохранения доходов отпустил множество футболистов, и в концовке сезона длина скамейки может стать для команды проблемой. Флорентино Пересу предстоит оправдаться за идею создания Суперлиги перед фанатами клуба, но для завоевания трофеев «бланкос» нужно срочно решить проблемы с уставшим составом.
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