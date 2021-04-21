Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не долго останется без работы после провала в Лондоне: он может возглавить «Валенсию». Руководство клуба хочет уволить Хави Грасию, который не справляется с работой.

Владелец «Валенсии» Питер Лим уже связался с агентом Моуринью Жорже Мендешом. Они обсуждала возможность возвращения португальца Испанию, сообщает Todofichajes

В данный момент «Валенсия» под руководством Грасии идет на 14-м месте, набрав 35 очков в 31 матче чемпионата Испании.

Сообщалось также об интересе к Моуринью со стороны «Селтика».

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