Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не настроен вести переговоры о продлении контракта с клубом до конца сезона-2020/21.

Лео сообщил своему отцу и агенту Хорхе Месси, который в эти дни находится в Барселоне, чтобы он не садился за стол переговоров о подписании нового соглашения, пока «Барса» борется за титул Ла Лиги. Цель Месси – сосредоточиться на борьбе за золотой дубль. Аргентинец не хочет отвлекаться на вопросы, связанные с его будущим, сообщает COPE со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Утверждается, что у 33-летнего форварда отличные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Стороны провели неформальные беседы, и Месси считает, что теперь ему нужно подумать об интересах команды.

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В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.

Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 23 забитых мяча.

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