Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» только при условии, что в каталонском клубе останется Лионель Месси.

32-летний форвард близок к подписанию двухлетнего соглашения с сине-гранатовыми, но все упирается в будущее Месси – Агуэро подпишет согласованный контракт, когда под своим поставит подпись Лео. В то же время источники, близкие к каталонскому клубу, опровергают договоренность с Агуэро по контракту, сообщает Marca

Действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.

Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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