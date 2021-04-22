Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» только при условии, что в каталонском клубе останется Лионель Месси.
32-летний форвард близок к подписанию двухлетнего соглашения с сине-гранатовыми, но все упирается в будущее Месси – Агуэро подпишет согласованный контракт, когда под своим поставит подпись Лео. В то же время источники, близкие к каталонскому клубу, опровергают договоренность с Агуэро по контракту, сообщает Marca.
- Действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
- Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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