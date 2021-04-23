Появились детали контрактов, подписанных клубами Суперлиги. Согласно документам, в случае их расторжения клуб обязуется выплатить 150 млн евро.
Из документов становится известно, что получат эти деньги «Реал» и «Барселона». Планировалось, что испанские гранды будут зарабатывать на 60 млн евро больше, чем остальные мятежники, а тремя новыми клубами все же станут «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия», пишет Der Spiegel.
- О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.
- УЕФА не дисквалифицировал «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов – все полуфиналы состоятся.
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