Президент «Барселоны» Жоан Лапорта продолжает работать над новым контрактом для Лионеля Месси.

Лапорта понимает, что «Барса» больше не может позволить себе платить Месси такой же оклад, и потому изучает другие способы удержания его в клубе. Идея заключается в том, чтобы предложить Лео более длительную сделку: аргентинец будет получать компенсацию в течение нескольких лет, чтобы компенсировать немедленное сокращение зарплаты.

Лапорта надеется убедить Месси подписать соглашение на два года с опцией продления еще на сезон. Лапорта продолжает искать способы подписать звезд, таких как Эрлинг Холанн или Неймар, чтобы убедить Месси в амбициях «Барсы», сообщает ESPN

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В нынешнем сезоне Месси провел за «Барсу» 27 матчей, забил 23 мяча и сделал 8 ассистов.

В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.

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