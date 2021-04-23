Президент «Барселоны» Жоан Лапорта продолжает работать над новым контрактом для Лионеля Месси.
Лапорта понимает, что «Барса» больше не может позволить себе платить Месси такой же оклад, и потому изучает другие способы удержания его в клубе. Идея заключается в том, чтобы предложить Лео более длительную сделку: аргентинец будет получать компенсацию в течение нескольких лет, чтобы компенсировать немедленное сокращение зарплаты.
Лапорта надеется убедить Месси подписать соглашение на два года с опцией продления еще на сезон. Лапорта продолжает искать способы подписать звезд, таких как Эрлинг Холанн или Неймар, чтобы убедить Месси в амбициях «Барсы», сообщает ESPN.
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- В нынешнем сезоне Месси провел за «Барсу» 27 матчей, забил 23 мяча и сделал 8 ассистов.
- В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.
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