Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что клуб по-прежнему считает проект Суперлиги перспективным и надеется на его развитие.
«Мы ничего не противопоставляли [УЕФА]. Мы присоединились к Суперлиге, так как понимаем, что это благо для футбола и для «Барсы». Если мы будем искать точки пересечения, проект станет реальностью», – цитирует Ромеу CCMA.
Чиновник признал, что УЕФА оказывал давление на клубы-учредители нового турнира. «Давление есть. Но это проект, требующий долгих переговоров», – заключил он.
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- О создании Суперлиги было объявлено 12-ю крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании в ночь на 19 апреля. Вечером 20-го проект потерпел крах.
- «Барселона» заявила, что не будет выходить из Суперлиги в отличие от английских клубов и «Интера».
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