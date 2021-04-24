Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что клуб по-прежнему считает проект Суперлиги перспективным и надеется на его развитие.

«Мы ничего не противопоставляли [УЕФА]. Мы присоединились к Суперлиге, так как понимаем, что это благо для футбола и для «Барсы». Если мы будем искать точки пересечения, проект станет реальностью», – цитирует Ромеу CCMA

Чиновник признал, что УЕФА оказывал давление на клубы-учредители нового турнира. «Давление есть. Но это проект, требующий долгих переговоров», – заключил он.

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О создании Суперлиги было объявлено 12-ю крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании в ночь на 19 апреля. Вечером 20-го проект потерпел крах.

«Барселона» заявила, что не будет выходить из Суперлиги в отличие от английских клубов и «Интера».

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