Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке футболистов с самым крупным доходом в 2020 году. Аргентинец заработал 125 млн евро, а в сумме учтены зарплата, бонусы и рекламные контракты.

Вторым оказался Криштиану Роналду из «Ювентуса» – в прошлом году португалец обогатился на 118 млн евро. Третий – Неймар из «ПСЖ», который получил 98 млн.

На шестом месте оказался футболист «Реала» Эден Азар (32 млн евро) – наравне с Килианом Мбаппе и больше Роберта Левандовского (30 млн).

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Бразилец Оскар из китайского «Шанхай СИПГ» заработал 25 млн – наравне с Томасом Мюллером и больше, чем Мохамед Салах (20 млн), сообщает Calcio Finanza

В этом сезоне Эден Азар вышел на поле 14 раз и забил 3 мяча.

Оскар в прошлом сезоне китайской Суперлиги провел 23 матча, забил 6 мячей и сделал 13 ассистов.

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