Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке футболистов с самым крупным доходом в 2020 году. Аргентинец заработал 125 млн евро, а в сумме учтены зарплата, бонусы и рекламные контракты.
Вторым оказался Криштиану Роналду из «Ювентуса» – в прошлом году португалец обогатился на 118 млн евро. Третий – Неймар из «ПСЖ», который получил 98 млн.
На шестом месте оказался футболист «Реала» Эден Азар (32 млн евро) – наравне с Килианом Мбаппе и больше Роберта Левандовского (30 млн).
Чемпионат Франции
Почеттино: «У Мбаппе серьезные обязательства перед «ПСЖ»
Бразилец Оскар из китайского «Шанхай СИПГ» заработал 25 млн – наравне с Томасом Мюллером и больше, чем Мохамед Салах (20 млн), сообщает Calcio Finanza.
- В этом сезоне Эден Азар вышел на поле 14 раз и забил 3 мяча.
- Оскар в прошлом сезоне китайской Суперлиги провел 23 матча, забил 6 мячей и сделал 13 ассистов.
Лига чемпионов УЕФА
SMM Фодена разозлил его твитом о Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» 2-й сезон не попал в 1/2 ЛЧ. Что дальше?