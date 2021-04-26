Матч 33-то тура Ла Лиги между «Севильей» и «Гранадой» завершился курьезом – из-за судейской ошибки футболисты решили, что игра закончена, и ушли в раздевалку.

«Севилья» вела со счетом 2:0, но после 90-й минуты соперники отыграли один мяч. Главный арбитр добавил четыре минуты, но почему-то остановил игру после третьей. Игроки «Севильи» посчитали матч законченным, порадовались выходу в Лигу чемпионов и ушли в раздевалку, а футболисты «Гранады» возмущались, что судья отобрал у них время, за которое они могли отыграться.

Рефери Де Бургос Бенгоэчеа признал ошибку и вызвал «Севилью» обратно. Некоторым футболистам пришлось переодеваться прямо на бровке поля. Минута была доиграна, счет не изменился.

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«Никогда не видел ничего подобного. Некоторые наши игроки уже сняли игровую форму», – цитирует Eurosport футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса.

За пять туров до конца чемпионата «Севилья» обеспечила выход в ЛЧ: клуб идет на четвертом месте, отрыв от пятого – 20 очков.

«Гранада» идет восьмой.

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