Стало известно, какие условия предлагает «Пари Сен-Жермен» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Согласно инсайду журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, французский клуб предлагает 33-летнему аргентинцу контракт по схеме «2+1». Финансовую часть сделки «Париж» оценивает как недостижимую для остальных клубов.
Ключевой аргумент в переговорах с Месси – успехи «ПСЖ» в ЛЧ. В прошлом сезоне клуб дошел до финала турнира, а в этом играет в полуфинале, по пути пройдя «Барселону».
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- Контракт Месси с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года.
- Аргентинец планировал покинуть «Барсу» в межсезонье-2020, но его убедили отработать соглашение до конца. Основными претендентами на Лео были «ПСЖ» и «Ман Сити».
- Месси лидирует в топе бомбардиров Ла Лиги, у аргентинца 25 забитых мячей.
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