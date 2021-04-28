Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман ответил коучу «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Накануне матча против «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов Пеп сказал, что если бы форвард парижан Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы вместе с клубом две или три ЛЧ.
«Всегда важно иметь лучших игроков мира в составе своей команды. И когда все вместе они оказались в «Барселоне», то достигли многого. Теперь мы работаем с тем составом, который у нас есть. В нем собраны отличные игроки. Мы уже выиграли Кубок Испании. Никогда нельзя быть уверенным в победе заранее, даже если у тебя собраны лучшие игроки. Для меня прошлое не в счет», – цитирует Кумана Marca.
- Бразилец перешел в «Париж» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории футбола.
- С каталонцами Неймар выиграл 9 трофеев: 3 Кубка Испании, 2 титула Ла Лиги и одну Лигу чемпионов. А также Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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