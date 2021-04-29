Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в каталонском клубе. Об этом аргентинец сообщил руководству сине-гранатовых.
После первой встречи между Жоаном Лапортой и отцом игрока Хорхе Месси стало ясно, что Лео хочет остаться в «Барселоне», но у него есть ряд условий. В первую очередь аргентинец хочет, чтобы новая «Барса» стремилась к победе в Лиге чемпионов. Также футболист хочет, чтобы руководство сделало ставку на качественные подписания, которые будут гарантированны уже через два месяца после подписания контракта с ним. Со своей стороны аргентинец готов пойти на понижение в зарплате, сообщает Eurosport.es со ссылкой на TVE.
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.
- В этом сезоне Ла Лиги аргентинец провел 30 матчей, забил 25 мячей и сделал 11 ассистов.
Чемпионат Испании
«ПСЖ» лидирует в борьбе за Месси. Их предложение не повторить
Футбол
4-й Кубок Лиги у «Сити», «Барса» догнала «Реал», проблемы «Юве»
Чемпионат Испании
«Барса» сохранит Месси. У Лапорты есть эконом-план