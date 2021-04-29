Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получил прямую красную карточку во время матча 33-го тура Ла Лиги против «Гранады».
Нидерландский специалист слишком ожесточенно спорил с арбитром Пабло Фуэртесом после гола Дарвина Мачиса, за что был изгнан со скамейки запасных.
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Куман ответил Гвардиоле на слова о Неймаре в «Барселоне»
ВЧЕРА В 18:24
Находясь на трибунах, тренер «Барсы» созванивался с помощниками, чтобы руководить игрой.
  • Несмотря на старания Роналда, «Барселона» проиграла со счетом 1:2.
  • В составе каталонцев отличился Лео Месси, у «Гранады» по мячу забили Мачис и Хорхе Молина.
Куман прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о Неймаре
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