Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал свое удаление во время матча 33-го тура Ла Лиги против «Гранады».
«Не понял, за что мне показали красную карточку. По словам главного арбитра, я неуважительно повел себя с резервным судьей. Но я не говорил ничего плохого о нем, не оскорблял, не делал ничего такого. Невероятно, что они показали мне красную. Возможно, судья просто захотел стать звездой вечера, спасибо ему за это.
Не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придется что-то предпринять», – цитирует Кумана AS.
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