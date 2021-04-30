В сети появилось видео со скрытой камеры, снимавшей экзамен нападающего «Атлетико» Луиса Суареса. На тот момент уругваец находился без клуба и сдавал тесты по итальянскому языку в Университете для иностранцев Перуджи, чтобы получить гражданство и перейти в «Ювентус».
На видео Суарес ответил экзаменаторам на вопросы, ответы на которые знал заранее – это уже было установлено. Футболист прошел экзамен уровня B1 для граждан стран, не входящих в ЕС. После завершения тестирования преподаватели набились в кабинет, пообщались с уругвайцем и сделали совместные фото.
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- Видео опубликовано после закрытого расследования фиктивного экзамена.
- Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом 2022 года.
- Он забил 19 мячей в 27 матчах Ла Лиги-2020/21.
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