Бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси проданы на аукционе за 143 тысячи евро. Выручку от продажи отправят больнице каталонского университета Vall d’Hebron.

Проданные бутсы Месси надел на матч 15-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0). В этой встрече аргентинец забил 664-й мяч за «Барсу» в карьере и побил рекорд Пеле, который отличился за один клуб, «Сантос», 663 раза. На бутсах Лео оставил автограф.

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Сумма в 143 тысячи евро за футбольные бутсы стала мировым рекордом на аукционах.

Изначально бутсы были выставлены в Национальном музее искусства Каталонии.

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