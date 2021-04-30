Бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси проданы на аукционе за 143 тысячи евро. Выручку от продажи отправят больнице каталонского университета Vall d’Hebron.
Проданные бутсы Месси надел на матч 15-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0). В этой встрече аргентинец забил 664-й мяч за «Барсу» в карьере и побил рекорд Пеле, который отличился за один клуб, «Сантос», 663 раза. На бутсах Лео оставил автограф.
Чемпионат Испании
Месси пойдет на снижение зп в «Барсе». Но у него есть условия
- Сумма в 143 тысячи евро за футбольные бутсы стала мировым рекордом на аукционах.
- Изначально бутсы были выставлены в Национальном музее искусства Каталонии.
Чемпионат Испании
«ПСЖ» лидирует в борьбе за Месси. Их предложение не повторить
Футбол
4-й Кубок Лиги у «Сити», «Барса» догнала «Реал», проблемы «Юве»