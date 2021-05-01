Сборная Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси с большой долей вероятности привьется китайской вакциной от коронавируса перед стартом Кубка Америки.

Турнир пройдет летом 2021 года в Аргентине и Колумбии, прививка от COVID-19 – одно из требований для участия в турнире от КОНМЕБОЛ. Пройти вакцинацию обязаны не только игроки, но и остальные члены делегаций. КОНМЕБОЛ закупила 50 тысяч доз китайской вакцины Sinovac, но она пока не получила разрешение на использование в Аргентине. Трудностей добавляет то, что между введением двух доз должен пройти месяц. Следовательно, начинать делать прививки нужно в ближайшее время.

«Возможность вакцинации даст игрокам и всей окружающей среде еще один защитный инструмент. Мы знаем, что команды состоят не только из футболистов, поэтому у всех будет шанс привиться», – цитирует IB Times президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса.

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Кубок Америки пройдет с 11 июня по 10 июля одновременно с Евро.

Действующий обладатель титула – Бразилия.

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