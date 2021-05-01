Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал реформу Кубка Дэвиса и персонально футболиста «Барселоны» Жерара Пике, из-за спонсорского вклада которого формат турнира радикально изменился.

«Нельзя взять и испортить 120-130-летнюю историю тенниса деньгами. Особенно когда приходит футболист и говорит: «Сейчас нужно играть вот так». Мы только что видели на примере Суперлиги, к чему это ведет в футболе. И меня это огорчает.

Дело не в том, что я не хочу играть за сборную. Я подумаю об этом еще раз. Мне нравится представлять Германию. С точки зрения спорта, Олимпиада – самый масштабный турнир, на котором спортсмен может выступить. Неважно, где вы получите медаль: золото есть золото», – цитирует 24-летнего Зверева Tennis Head

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Пике возглавляет компанию Kosmos Tennis, которая руководит Кубком Дэвиса совместно с ITF.

Кубок Дэвиса в новом формате впервые прошел в 2019 году.

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